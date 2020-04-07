疫情波及 5G毫米波手機普及時程恐推遲

（中央社記者潘智義台北7日電）台灣網通廠積極布局5G市場，但研究機構DIGITIMES Research今天指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊供應鏈，重創全球經濟與消費信心，5G毫米波手機普及時程恐再推延。

DIGITIMES Research認為，雖然2020年秋季，蘋果可望推出支援5G毫米波(Millimeter Wave，mmWave) 的手機，且日、韓兩國將開台毫米波服務，為毫米波規模商用發展注入強心針，但受疫情波及，5G體驗尚未有感、毫米波手機定價尚難親民，毫米波手機短時間難以普及。

DIGITIMES Research統計，截至2020年3月，市售5G手機近30款，然僅三星電子LG電子因應美國電信商Verizon需求，共推出5款毫米波機種，且皆採用高通（Qualcomm）方案，顯示關鍵零組件並無太多選擇。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，市售5款毫米波手機售價最低1000美元，成本增加的原因之一來自毫米波天線模組。毫米波因波長短且訊號易損耗，因此採用波束成型（beamforming）技術來增強訊號的方向性和強度，大幅增添設計難度。

另外，為減少訊號於天線和射頻前端間傳輸的損耗，採用天線封裝技術，將天線及射頻前端元件整合成單一模組，且若欲進一步縮小模組體積，須採用扇出型晶圓級封裝，層層疊加的成本使手機業者為單一毫米波模組付出可達20美元。

台灣網通廠昇達科開發微波高頻元件，是5G毫米波重要零組件，智邦專攻邊緣運算，譁裕專注天線，其他網通廠中磊、正文、智易、合勤控也都看好5G市場。（編輯：林孟汝）1090407