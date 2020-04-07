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保持社交距離 用手臂步幅或寵物身長當標準

最新更新：2020/04/07 16:02

（中央社記者蘇思云台北7日電）中央流行疫情指揮中心近期為了避免疫情升溫，提醒民眾維持社交距離。如果沒帶工具，也可以用其他物品量測距離，以一隻身長65公分的柴犬為例，室內外只要保持2到3隻柴犬遠就過關。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情已擴大到全球規模，中央流行疫情指揮中心為了降低社區感染風險，日前制定「社交距離注意事項」，希望勸導社會大眾，在室內應該保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，達到保護彼此的效果。

不過，多數人並不會時時攜帶尺規工具，師大電機系助理教授、同時也是數感實驗室共同創辦人的賴以威建議，一般人可以運用童軍中的「永備尺」概念，或是其他易取得的物品作為量測基準，幫自己跟他人維持社交距離。

所謂「永備尺」是指隨身的測量長度工具，常見方式包括手臂的長度與腳步的步幅。譬如，成人如果平舉單側手臂，從指尖到另一側肩膀，距離就大約等於1公尺。

賴以威解釋，如果去夜市，可以透過手臂長，量出一個小吃攤位的寬度，藉此換算1公尺距離，大概需要間隔幾個攤位。

數感實驗室今天發布「該怎麼估算社交距離」的臉書（Facebook）貼文也提到，如果是有地磚的地方，個人可以先用自己的鞋長測量地磚長寬，再換算距離。以美國鞋碼10號約是28公分為例，如果地磚剛好比10號鞋子大一點，那室內維持5塊地磚、室外4塊地磚就夠。同樣作法，可以延伸到窗戶、桌椅等物體。

甚至，如果是愛狗、愛貓一族，也能透過寵物身長量測距離。譬如，1隻柴犬從頭部到尾巴的平均長度約65公分，室內、室外只要距離2到3隻柴犬遠就過關。

數感實驗室的目標是希望讓一般人在生活中「看見數學」，最近在臉書以一系列圖表，用科普方式推廣防疫的正確知識，近期也曾討論武漢肺炎快篩劑的錯誤率該怎麼看，以及傳染源路徑可以如何計算機率等。（編輯：郭無患）1090407

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