市場悲觀情緒淡化 股匯齊揚新台幣連二升

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣股匯市今天一掃前陣子的低迷氛圍，上演股匯齊揚戲碼，在外資匯入的力道拉抬下，新台幣兌美元連二升，今天收盤收30.152元，升值7.9分，台北及元太外匯市場總成交金額12.545億美元。

美國紐約州等嚴重疫區新增確診病例出現穩定跡象，疫情趨緩曙光乍現，激勵美股道瓊指數6日飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%。

美股傳出好消息，亞洲股匯市同慶，台股價量齊揚，漲177點、逼近萬點大關；新台幣兌美元今天開盤價為30.240元，小幅震盪後後一路走高，最高來到30.095元，不過央行尾盤進場調節，漲幅隨之收斂。

外匯交易員指出，先前美國疫情持續升溫，投資人陷入恐慌，抱持「現金為王」的思維，只想擁抱美元，亞幣應聲走貶，不過目前情勢看來，市場悲觀氛圍稍微淡化，美股走揚帶動亞股，今天匯市成交量雖然不大，但外資普遍呈匯入，加上台股逼近萬點，推動新台幣走揚。

儘管美元指數仍在100點高位，外匯交易員表示，多少會抑制亞幣升值空間，但市場恐慌情緒淡化，將帶給亞幣支撐力道。（編輯：楊凱翔）1090407