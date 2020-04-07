更多編輯台推薦新聞：
武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

專題／日本防疫缺乏強力指揮中心 溫水煮青蛙反應慢
國際

專題／日本防疫缺乏強力指揮中心 溫水煮青蛙反應慢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

市場悲觀情緒淡化 股匯齊揚新台幣連二升

最新更新：2020/04/07 18:23

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣股匯市今天一掃前陣子的低迷氛圍，上演股匯齊揚戲碼，在外資匯入的力道拉抬下，新台幣兌美元連二升，今天收盤收30.152元，升值7.9分，台北及元太外匯市場總成交金額12.545億美元。

美國紐約州等嚴重疫區新增確診病例出現穩定跡象，疫情趨緩曙光乍現，激勵美股道瓊指數6日飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%。

美股傳出好消息，亞洲股匯市同慶，台股價量齊揚，漲177點、逼近萬點大關；新台幣兌美元今天開盤價為30.240元，小幅震盪後後一路走高，最高來到30.095元，不過央行尾盤進場調節，漲幅隨之收斂。

外匯交易員指出，先前美國疫情持續升溫，投資人陷入恐慌，抱持「現金為王」的思維，只想擁抱美元，亞幣應聲走貶，不過目前情勢看來，市場悲觀氛圍稍微淡化，美股走揚帶動亞股，今天匯市成交量雖然不大，但外資普遍呈匯入，加上台股逼近萬點，推動新台幣走揚。

儘管美元指數仍在100點高位，外匯交易員表示，多少會抑制亞幣升值空間，但市場恐慌情緒淡化，將帶給亞幣支撐力道。（編輯：楊凱翔）1090407

延伸閱讀
疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓新台幣開盤貶0.7分 為30.390元新台幣開盤貶4.8分 為30.450元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報