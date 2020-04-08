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首頁 / 產經

助醫療人員防疫 N95口罩每半月徵用150萬片

最新更新：2020/04/08 12:45

（中央社記者吳柏緯台北8日電）為了確保第一線醫護人員的安全，經濟部向國內口罩業者徵用N95口罩，每半個月150萬片。據了解，有業者已採購4台新的N95口罩機，將在月底安裝。業者允諾，未來正式投入生產後，每日2萬多片的新產能也願受徵用，協助防疫。

經濟部官員告訴中央社記者，N95口罩的製作程序比起一般口罩而言較複雜，因此日產能相對較低。目前國內生產N95口罩的業者有4家，目前每天的產能約為10萬到10.5萬片，而第一線醫療人員每日使用量大約3萬到4萬片左右。

雖然目前供應無虞，但為確保醫護人員安全，官員表示已經依疾病管制署（CDC）規劃，以每半個月為一期，徵用150萬片N95口罩，進行超前部署。換句話說，目前國內的N95口罩產能幾乎都被徵用。

官員進一步透露，目前有一家口罩廠由於本身有增產需求，因此將在4月底添購4台全新的N95口罩機，不過經過經濟部聯繫、詢問後，業者表示願意為防疫盡一份心力，若國家有需要，屆時每日增加的2萬多片N95口罩，將接受徵用。

日前經濟部長沈榮津在立院受訪時指出，由於每片N95口罩的原料使用量是民生用口罩的4倍，目前會持續掌握原料用量與生產狀況，並隨著疫情的發展滾動檢討N95口罩的需求量。（編輯：趙蔚蘭）1090408

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