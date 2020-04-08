疫情影響 會計師：今年IPO表現恐遜於去年

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）武漢肺炎疫情蔓延，嘉威聯合會計師事務所分析，經濟可能要到2023年才能恢復原先水準，並影響今年IPO表現，家數可能遜於去年的39家，除醫材、生技醫藥，其餘產業進行中案件可能遞延送件。

亞洲首家「B型企業」會計師事務所嘉威聯合會計師事務所，今天舉辦首次媒體記者會，會計師張宏尉表示，以SARS及金融海嘯台股指數分析來看，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情若在下半年趨緩，經濟要等到2021年第1季才會好轉，2023年恢復到原來的水準。

張宏尉指出，原先預估IPO（首次公開發行）家數歷經去年的谷底，今年就可望回升，但受疫情影響，除醫藥、生技醫藥等產業外，其餘產業因產品賣不出去，或成本因缺料、斷鏈大幅提高等衝擊，可能暫時遞延送件，今年IPO家數可能低於去年的39家（含上櫃轉上市）。

對於受衝擊的中小企業，張宏尉建議，今年應降低非必要支出，找出新的商業模式，並妥善運用政府紓困資源，度過冰河期，同時，景氣差反而是更好的投資機會，如果公司體質健全或相對不受疫情影響，這正是找出公司關鍵經營成本，並在全球市場修正時入場的時刻。

此外，張宏尉指出，市場始料未及的突發性「黑天鵝」事件未來將成為常態，全球風險性事件會更頻繁發生，建議中小企業趁機調整體質，並從中學習經驗、建立因應策略與SOP（標準作業流程）。

張宏尉預估，台灣IPO市場預計2021、2022年才會觸底反彈，而IPO準備期也需2到5年時間，現階段正是打造IPO體質的時間點，並點名四大產業。

首先，台灣有效防疫在國際形象上的提升，會帶動醫療相關設備及用品的國際能見度，增加外資投資意願，建議相關企業可開始布局，掌握下一波資本市場契機；其次，也看好因工作習慣改變而生的產業，如線上通訊、線上遊戲等。

再者，疫情影響造成的生活型態改變，清潔抗菌產業也深具發展潛力；最後，這次的防疫團體戰，讓世界看到台灣，而各國自行生產所需的食品加工、醫療器材、衛生用品等器材設備，未來可望由台灣接單，當「台灣製造」成為優勢，台灣的設備製造業也將後勢看漲。（編輯：楊凱翔）1090408