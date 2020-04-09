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電子權值股走堅 台股早盤重返10200點

最新更新：2020/04/09 09:40
美股道瓊大漲779點，台股9日早盤反彈重返10200點整數關卡。（中央社檔案照片）
美股道瓊大漲779點，台股9日早盤反彈重返10200點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股道瓊大漲779點，台股早盤反彈重返10200點整數關卡。法人表示，台股挑戰大盤先前的跳空缺口，後續量能變化為觀察重點，預期短線震盪走勢。

美股收紅，道瓊工業指數終場大漲779.71點，台股今天早盤挑戰先前跳空缺口，反彈重返10200點之上，最高來到10231點，漲94點，漲幅0.92%。。

主要電子權值股早盤走堅，股王大立光今天將召開線上法說會，早盤來到3980元，漲0.76%，晶圓代工龍頭台積電來到287.5元，漲0.88%，鴻海來到75.7元，漲0.93%。

聯發科來到355元，漲1.57%，日月光投控來到62.8元，漲1.29%。

法人指出，美股近期反彈，主要是武漢肺炎疫情近日狀況趨緩，確診人數未再創高，台股外資法人先前賣超趨勢告終，投信連日加碼，為台股提供一定支撐，指數持續站穩月線之上。

展望台股後市，法人表示，台股指數近期彈升挑戰3月13日跳空缺口反壓，大盤先前的跳空缺口在即，後續量能變化為觀察重點，籌碼面觀察外資期貨動向，台股短線震盪走勢。

在操作面，法人指出，金融市場最壞情況已過，不過考量台股此波反彈幅度已大，上檔累積套牢賣壓沉重，建議不追高，採取區間操作。（編輯：趙蔚蘭）1090409

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