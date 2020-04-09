是否提前收回禁空令 顧立雄：至少到4/12後

（中央社記者劉姵呈台北9日電）台股收復萬點大關，媒體關注金管會是否要提前收回有條件平盤下禁空令，金管會主委顧立雄今天表示，仍得觀察全球疫情控制的情況，依照疫情指揮中心說法，至少仍得觀察到4月12日後。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」，赴立法院財委會進行專題報告並備質詢。

台股歷經16天震盪後，終於在8日收復萬點大關，今天早盤也大漲逾百點，顧立雄會前接受媒體訪問時表示，主要有2個觀察指標，首先，台股與美股連動性高，仍得再觀察美股是否趨穩；另外，並非只有台灣疫情控制的情況，最重要的仍要關注歐美及全球疫情，是否也受到控制。

顧立雄說，現在國內採取保持社交距離等措施，部分商店也暫時歇業、民眾也減少外出，但疫情還尚未完全受到控制，要進一步觀察疫情遞延對總體經濟的影響，以及是否改變民眾的消費行為。

金管會3月19日宣布，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空；媒體關注有條件的禁空令對外資賣超有限制的作用，但台股趨穩後，金管會是否要提前收回有條件的平盤下禁空令。

顧立雄回應，是否要提前取消，仍得觀察股市趨穩的情況；他也強調，禁空令不是全面性的，仍是相對溫和的措施，「還得再觀察幾天」。

至於要觀察到何時，顧立雄則說，根據中央疫情指揮中心指揮官陳時中說國內疫情至少要觀察到4月12日；但他也不斷地強調，仍得看全球疫情控制的情況。（編輯：張均懋）1090409