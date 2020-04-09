台股震盪120點翻黑 法人看個股表現

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股道瓊大漲779點，台股早盤一度大漲逾百點重返10240點之上，不過盤中指數震盪回落120點，在平盤整理。法人表示，台股面臨前波跳空缺口反壓漲多拉回，短線台股整理格局、個股表現。

美股收紅，道瓊工業指數終場大漲779.71點，台股早盤挑戰先前跳空缺口，一度大漲逾百點，重返10240點之上，最高來到10246點，大漲109點，不過遇上檔反壓後賣盤沉重，指數一度回落到平盤下，上下震盪120點，盤中在平盤附近整理。

到10點50分，台股加權指數來到10109點，下跌28點，成交值新台幣1009億元。電子股盤中翻黑跌0.53%，金融股小漲0.55%。

主要電子權值股盤中漲跌互見，其中晶圓代工龍頭台積電下跌1元為284元，鴻海來到73.9元，下跌1.47%，股王大立光今天下午將召開線上法說會，盤中來到3830元，跌3.04%。

日月光投控來到63元，漲1.61%，聯發科來到348.5元，下跌0.29%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股早盤指數續反彈，不過面臨3月13日跳空缺口反壓，技術指標進入超買區，指數漲多拉回，預估今天量能約1850億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，上市櫃公司3月營收本週將公布完畢，季度法說會也將陸續展開，若上市櫃公司對於第2季展望保守，台股可能整理格局為主，短線個股表現。（編輯：張均懋）1090409