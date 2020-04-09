近130萬企業未與銀行貸款往來 金管會願協助

（中央社記者劉姵呈台北9日電）藍委今天質疑行政院新紓困貸款額度，對中小企業僅「杯水車薪」，且有近130萬家中小企業未與銀行有貸款往來。金管會主委顧立雄承諾，3000億元額度目前足夠，也很願意協助這些中小企業。

國民黨立委曾銘宗今天上午於立法院財委會上表示，行政院第二期的紓困方案，央行、郵政儲金與各公營銀行提供的7000億元貸款額度，其中針對中小企業額度僅有3000億元，為「杯水車薪」。再者，全台中小企業共146.6萬家，其中有送信用保證基金僅18萬家，等於有近130萬家中小企業未與銀行有貸款往來，比率高達87%，顯「力道不足」，其他企業怎麼辦。

金管會主委顧立雄表示，7000億元紓困方案已是「超前部署」，目前規畫3000億元對中小企業來說是足夠的，且主要是提供200萬元以下貸款，由信保基金擔保9成，對於過去未與銀行有貸款往來的企業，要付利息相對低很多。至於中大型企業，如航空業，則是採專案方式。

他表示，目前已增加信保能量，作利息補貼，且政府也已建立經濟部1988專線等管道，若有中小企業需要幫忙，政府都會很願意伸出援手。

根據金管會統計，截至4月6日止，全體銀行紓困貸款已受理申請金額達352億元。顧立雄說，紓困貸款金額每天都有增加，讓經濟有保溫效果，且資金到達真正需要的地方，因此各部會的紓困方案都加緊進行。

他也強調，紓困方案搭配非只有降息，也包括利息補貼，貸款只是其中一項而已。

曾銘宗接著詢問，行政院政務委員龔明鑫7日宣布，受惠企業預估有10萬家。對此，顧立雄說，這10萬家並非單純是振興貸款，還包括其他振興、資金周轉、舊貸展延及各銀行自貸，10萬家可以作為一個目標。（編輯：林孟汝）1090409