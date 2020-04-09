疫情使訂單遞延 萬年清首季營收年減38%

（中央社記者潘智義台北9日電）因武漢肺炎疫情蔓延，客戶暫緩支出，廢水處理公司萬年清今天公布3月營收新台幣2419.4萬元，較去年同期減少65%，今年第1季營收6525.6萬元，較去年同期減少38%。

萬年清表示，今年第1季營收主要來自台灣，去年第1季營收主要來自於越南。武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對首季營收及獲利皆有部分影響，主因業主暫緩資本支出，導致訂單遞延，但影響仍在可控範圍。

萬年清指出，近年來台灣生質能源應用的市場蓬勃發展，生質能源為利用生物產生的有機物質，經過轉換所獲得可用能源，已積極開發廢水厭氧高效率處理技術，及其最終產物沼氣純化相關設備的整合，並獲重大進展。

萬年清說，與全球生物厭氧技術先驅的歐洲大廠合作，於北部造紙大廠建造以高效率內循環厭氧反應器處理造紙廢水，將製程排水的有機物轉換成沼氣，並進一步規劃沼氣純化系統，沼氣的主要成分為甲烷，甲烷是溫室氣體，同時也是重要的燃料，可經由燃氣進行發電，產生綠電不僅可供工廠使用，更可販售增加收入。

萬年清表示，隨著政府大力推動綠色能源及循環經濟政策，擁有的厭氧處理技術及沼氣純化設備將可應用在許多工業廢水的處理，在綠能市場可望藉由廢水處理和沼氣應用的新產品及新技術服務，創造公司新的業務來源及營收。（編輯：黃國倫）1090409