工研院熱影像體溫異常偵測技術 AI辨識準確測額溫

（中央社記者張建中新竹9日電）工研院今天發表熱影像體溫異常偵測技術，因具人工智慧（AI）辨識功能，可直接鎖定人臉偵測額溫，並具多人動態測量特點，可同時量測9人。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，工研院今天首度以線上記者會方式，發表熱影像體溫異常偵測技術。

工研院副院長張培仁表示，據世界衛生組織（WHO）2月底公布資料，有高達87.9%的武漢肺炎確診患者都曾出現過發燒症狀，因此量體溫是辨識潛在患者最佳的方法。

張培仁指出，工研院的熱影像體溫異常偵測技術具備人工智慧辨識、室內外皆宜、多人動態測量與易於快速布建4大特點。

因具有人工智慧臉部辨識功能，張培仁說，工研院的熱影像體溫異常偵測技術可對熱源進行動態偵測，判斷哪些才是人的臉部，直接鎖定人臉偵測額溫。

張培仁表示，透過智慧化溫度補償技術，可以減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，讓熱影像體溫異常偵測技術無論在室內或室外都可使用，改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。

張培仁說，熱影像體溫異常偵測技術還可多人動態量測，可同時量測9人。此外，因硬體系統不複雜，主要是透過軟體增強硬體功能，可以大量快速布建。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，目前熱影像體溫異常偵測技術已應用於台北市碧湖國小、中崙高中及經濟部門口，4月將擴大與澎湖縣教育處合作，在當地國中小學校門口量體溫。

除學校外，朱俊勳說，熱影像體溫異常偵測技術還適用於車站、企業警哨與大型社區等高人流地方。（編輯：郭無患）1090409