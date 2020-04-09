立委質疑紓困貸款件數少 兆豐：客戶多為大企業

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）立委質疑，截至6日，兆豐銀行僅受理26件紓困貸款，成績吊車尾；對此，兆豐金控董事長張兆順喊冤，兆豐客戶多為大企業，因此申請件數相對較少，實務上非常配合政府紓困政策，自辦紓困貸款件數也不少。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄率相關單位就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆表示，統計從3月16日至4月6日，公股銀行配合辦理紓困貸款，目前以第一銀行受理件數357家、核准件數210家，核准率58.8%最高，第2名為華南銀行，核准率21.1%，第3名台銀核准率20.8%。

賴士葆指出，兆豐銀行核准率雖有15.4%，排名第5，但受理件數只有26件，已核准4件，質疑件數太低，是否不願配合政府政策，或是條件過於嚴苛，成「貴族銀行」。

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順解釋，兆豐銀行屬性較特殊，客戶多為大企業，中小企業很少、分行也少，因此申請件數會比較少，統計整體客戶數380萬家，其中中小企業僅1.2萬家；強調非常配合政府政策，除配合政府祭出紓困貸款，也有不少自辦紓困貸款申請案。

民眾黨立委蔡壁如也於質詢時表示，目前看來公股銀行紓困貸款核准率仍偏低，平均不到1/4，且有間過去沒和銀行交手過的微型企業向她反映，去找銀行申貸，但遭對方回應目前還有650萬戶在申請中，紓困貸款似乎「看得到、吃不到」。

財政部長蘇建榮表示，並不清楚個案情形，後續會去了解，請公股銀行儘量提供協助，目前公股銀行提供的自有資金貸款中，已有針對小微企業的方案，也會督請各銀行加快核准程序速度；同時強調，統計目前公股紓困貸款駁回率平均只有0.35%，是相當低的水準。（編輯：趙蔚蘭）1090409