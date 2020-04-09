外資：下半年iPhone新機恐分批 9月先賣2款

（中央社記者吳家豪台北9日電）美系外資發布蘋果供應鏈研究報告表示，蘋果仍希望今年9月開賣2款6.1吋iPhone新機，並於1到2個月後開賣5.4吋和6.7吋新機，今年iPhone新機整體預估備貨量下修至6800萬支。

美系外資表示，先前傳出因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響產品驗證程序，蘋果今年可能延後1到2季發表iPhone 12新機。根據外資最新調查，延後發表新機可能是蘋果的應急方案，供應鏈並未收到延後發表的消息。

美系外資認為，蘋果的目標仍是今年9月先開賣2款6.1吋iPhone新機，並於1到2個月後開賣5.4吋和6.7吋新iPhone。規格方面，新機整合哪些5G相關零組件以及與5G基地台相容性的現場測試，仍具有不確定性。若蘋果想趕在9月發表新iPhone，需在6月完成工程驗證測試、8月完成設計驗證測試、9月完成生產驗證測試，才來得及量產新機。

美系外資指出，iPhone 11庫存回補需求及平價新機iPhone SE2將於4月發表，有助支撐今年第2季整體iPhone備貨量，但下半年iPhone 12新機預估備貨量從7500萬支下修到6800萬支。

對於今年第1季、第2季和全年iPhone備貨量預估，美系外資從3700萬支、4300萬支、1.96億支，分別調降到3600萬支、3700萬支、1.78億支。供應鏈方面，外資看好的台廠個股包括晶圓代工廠台積電、半導體測試介面廠精測、光學鏡頭廠玉晶光、軟板廠台郡、代工廠鴻海與和碩等。（編輯：趙蔚蘭）1090409