酷碰券排除電商 無店面公會：不合理

（中央社記者吳家豪台北9日電）經濟部將於疫情穩定後推出酷碰券刺激消費，但電商等因疫情受惠產業不適用，無店面公會認為不合理，建議若民眾上網購物選擇經濟部核准合作的行動支付業者，就應享有酷碰券優惠。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響民眾外出消費意願，經濟部將推出每人每月上限新台幣1000元的行動支付平台酷碰券，協助業者度過難關，適用實體商店，但電商、外送與超市賣場等因疫情受惠產業不適用。

中華民國無店面零售商業同業公會（無店面公會）組長塗家興今天表示，紓困案好不容易把店家帶到網路，酷碰券卻把電商排除在外，「這非常不合理」。

塗家興建議經濟部，若民眾上網購物或購買票券，支付方式選擇經濟部核准合作的行動支付業者，例如街口支付、LINE Pay、台灣Pay等，就應一視同仁，同意使用酷碰券優惠，以免政府美意大打折扣。

此外，經濟部祭出總額2.65億元補助經費，協助零售和餐飲業者在電商與外送平台上架，並鼓勵業者藉此機會做數位轉型，將從10日開放申請。

塗家興提醒，電子商務只是行銷通路的一環，所有零售業者藉著網路可以觸及更多消費者，雖然因這波疫情帶動電商業績成長27%至55%，但是熱銷商品大都跟防疫或民生物資有關。

塗家興強調，還有許多銷售非防疫商品的電商業者，因為消費者可支配所得減少或改採購防疫相關商品，以致原本預期營收大幅減少，推估可能高達4成，甚至很多瓶瓶罐罐被拿去裝防疫商品，以致化妝保養品的瓶罐採購價格暴增，成為疫情下的電商受害者。（編輯：趙蔚蘭）1090409