台灣技術獲國際肯定 創新奧斯卡奪5大獎

（中央社記者吳柏緯台北9日電）台灣創新技術再獲國際肯定。經濟部技術處支持的科技專案，在今年的美國愛迪生獎中，共奪得1金1銀3銅的成績，技術領域涵蓋生醫、綠色科技、交通改善等。

由經濟部技術處的科技專案支持，工業技術研究院、財團法人資訊工業策進會、金屬中心等機構參與2020年的美國愛迪生獎，在全球近400件參賽技術中脫穎而出，共奪1金1銀3銅等5項大獎。技術領域涵蓋癌症治療、減少交通事故、提高製造效率、居家健康等。

其中，工研院的「無甲醛環保接著劑」勇奪金牌，領先同類別的陶氏化學；金屬中心的「金屬扣件智慧製造技術」拿下銀牌，而工研院「仿生多突狀磁珠製備技術」以及金屬中心「仿生智能AGV艦隊系統」，在去年拿下全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年再度榮獲愛迪生獎銅牌，顯示國際對該技術創新給予高度評價。資策會「智慧機車安全警示系統」也獲得銅牌獎。

經濟部技術處處長羅達生表示，2018年諾貝爾經濟學獎得主之一羅默（Paul Romer）主張，科技創新才能確保經濟成長，技術處長期以科技專案厚實台灣的科技研發實力，今年工研院、資策會、金屬中心等三個研發法人，共拿下5項愛迪生獎，範疇涵蓋生技醫療、綠色科技、亞洲矽谷、智慧製造等產業創新面向，為台灣的研發機構在國際爭光，彰顯科技創新的能量，成果將逐步商業化，增進經濟發展。

愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」美譽，今年同時獲獎的國際機構有3M、麻省理工學院、IBM等，顯示台灣的研發能量與國際並駕齊驅。（編輯：林孟汝）1090409