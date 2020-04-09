大立光估第2季稼動率下滑 新產品下半年亮相

（中央社記者韓婷婷台北9日電）大立光執行長林恩平表示，目前看來4月及5月動能將連2個月下滑，第2季稼動率將低於第1季，產品以中低階需求較好，不過資本支出不會變動，新產品自由曲面鏡頭今年下半年亮相。

大立光今天舉行線上法人說明會，第1季季報繳出亮眼成績單，每股盈餘50.1元，年增33%，毛利率69.8%，均優於預期；不過，對第2季展望釋出較保守的訊息，林恩平預期4月客戶需求動能將低於3月，5月會再比4月下滑，但隨著武漢肺炎疫情發展有可能變動。

林恩平表示，第1季毛利率表現優於預期，主要是產品組合較佳；目前預估第2季稼動率將低於第1季，客戶需求以中低階產品較好，工廠生產線不會停，但會減少加班。今年的資本支出也不會有變動。

先前鏡片上游原料塑料傳出缺料問題，林恩平說，因鏡片放大加上良率折損也較多，目前看來原料還是蠻緊的，有近似的料源，但擴產也沒那麼快，因應3年後擴產的需求，已與供應鏈擬訂好擴產計畫。

至於下半年新鏡頭的規格趨勢，林恩平表示，客戶對規格的升級都是上一季就訂好，不會因為疫情影響而有變動，今年整體看來新產品的品項比去年少。新產品自由曲面鏡頭 （Freeform lens）在今年下半年就會看到，自由曲面鏡頭最大好處是解決邊邊角角扭曲的問題，目前製造的挑戰較大。

大立光第1季合併營收新台幣132.14億元，年成長35%，稅後盈餘67.2億元，EPS為50.1元，年增33%；其中毛利率69.8%，優於去年第1季的64.2%，相較去年第4季的71.05%僅下滑1.25個百分點，優於市場共識的66%至69%之間。

天風證券分析師郭明錤今天上午出具的最新報告預期第1季毛利率在63%至66%水準，甚至可能低於去年第1季的64.2%，這與大立光發布的數字相差甚遠。

大立光第1季產品組合，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比40%至50%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在10%至20%。

今天在法說會前法人多空交戰，市場保守觀望因應，大立光收盤下跌150元，跌幅3.8%，終場收在3800元。（編輯：楊玫寧）1090409