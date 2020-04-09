KTV落實防疫 星聚點率先要求實名制

（中央社記者江明晏台北9日電）疫情指揮中心要求酒店舞廳全面停業，而KTV業者如好樂迪、錢櫃為落實防疫，均調整包廂人數限制，落實社交距離規定；星聚點更全面採取「實名制」，要求民眾出示證件。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。業界人士表示，唱KTV等近距離接觸的商業形式也勢必調整作法，同步加強防疫措施。

星聚點門市表示，因應疫情除調整據點門市營運時間外，也採取「實名制入場」政策，要求民眾攜帶證件，否則會拒絕消費者進入；並呼籲消費者配合人流管制、進入包廂前配戴口罩。根據中央流行疫情指揮中心日前公布「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。

好樂迪營運長李天行表示，會以包廂空間及沙發長度換算每人間隔1.5公尺的距離下，可容納的人數，進行控管，同時提醒客人在消費過程中盡量維持標準距離；在人數控管下，粗估每個包廂的人數將減半。

好樂迪門市人員表示，目前並未因疫情全面實施實名制度，不過原本就會在晚上12時過後，要求民眾出示證件，避免未成年人入場；而過去可容納6人的中包廂，現在只能入場4人，門市也會要求民眾配戴口罩。

錢櫃門市則表示，目前並未實施「實名制」入場，但每個包廂容納人數會減少一到兩個，以配合社交距離規定，建議民眾配戴口罩，部分營運據點也調整營業時間。

過去常去KTV唱歌的消費者吳先生表示，自從這波疫情爆發以後，儘管台灣還相對安全，但不管是自己還是朋友聚會，都排除KTV這種密閉空間，免得意外感染。

受疫情影響，民眾大多減少外出及聚會，KTV業績也受到相當的衝擊。好樂迪表示，業績平均掉了3至4成；不過為了員工生計，還是得撐下去，暫時沒有停業計劃，會依不同分店狀況進行調整，例如延後開門、提早打烊，縮短營業時間，在非營業時間加強環境清潔的工作。（編輯：張良知）1090409