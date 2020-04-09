股東會防疫指引2.0上路 開會與領紀念品分流

（中央社記者潘智義台北9日電）因應武漢肺炎疫情，新修定股東會防疫作業指引今天上路，台灣集中保管結算所表示，新增加的防疫措施，包含調整股東會當天紀念品發放動線，通知書提醒股東發燒不宜參加股東會。

集保說明，由於部分股東到股東會場只是純粹領取紀念品，於是將報到處與紀念品發放處分散設置，可有效分流人潮，以及建議公司對會場工作做適度調整，減少工作人員，以達控制會場人數在100人以下目標，降低群聚風險。

另外，在公司開會通知書上記載防疫措施，也參採實務作業需要略有調整，增加告知股東有發燒狀況時，公司會請發燒股東回家休息或迅速就醫內容，讓股東事先了解配合防疫，以確保股東本身及會場其他股東、工作人員的健康安全。

上市櫃公司每年必須要在6月底前召開股東常會，今年又有武漢肺炎疫情，金管會指示集保結算所邀集有關單位研議因應措施，基於防疫並兼顧股東權益原則，訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司召開股東會參考，主要防疫措施是對現場出席股東量測體溫、請股東配戴口罩入場。

集保說明，為維護股東出席的權利，設置隔離安置場所，提供股東行使表決權；自3月16日公告實施後，已召開股東會的公司均能配合辦理。

隨著累積確診案例有緩步增加趨勢，為防範發燒股東出席，可能讓現場股東及會務人員面臨被感染風險，並導致群聚感染，金管會於日前指示集保結算所滾動式檢討作業指引，並將中央流行疫情指揮中心對室內集會不超過100人以上建議，研擬因應措施納入規範，以便公司配合調整召開股東會的防疫措施。

新修正的防疫作業指引2.0版，已於4月9日公告施行，配合網路及數位發展，股東採電子投票已行之有年，在疫情持續嚴峻的情況下，主管機關再次呼籲上市櫃、興櫃公司，積極向股東宣導採用電子投票出席股東會，集保結算所也將透過媒體宣導採用電子投票出席股東會，達到「使用股東e票通，全民防疫嘛ㄟ通！」。（編輯：郭萍英）1090409