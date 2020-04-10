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武漢肺炎找上華爾街大咖 摩根士丹利執行長中鏢

最新更新：2020/04/10 03:43

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）摩根士丹利執行長高聞感染武漢肺炎，成為華爾街中鏢最大咖人物。據發言人說法，高聞約3週前發病並確診，症狀不嚴重，生病期間都在家發號施令，經醫師確認已痊癒。

摩根士丹利（Morgan Stanley）為全美第6大銀行，以財富管理與證券交易聞名。61歲的高聞（James Gorman）今天在公司內部網站分享影片，告知員工自己曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），目前情況良好。

摩根士丹利發言人證實影片內容，並說醫師上週確認高聞已痊癒。

發言人說，高聞3月中旬開始出現類流感症狀，2019冠狀病毒檢驗呈陽性反應，之後都在曼哈頓寓所自主隔離，照常處理公司事務。

高聞是外界所知感染武漢肺炎的最高階華爾街銀行主管。投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group）3月29日公布，2007年起擔任財務長的布羅德班特（Peg Broadbent）死於冠狀病毒引起的併發症，享年56歲。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾153萬人感染武漢肺炎、9.3萬人喪命，全美確診病例達45萬例、近1.6萬人死亡。紐約州確診病例突破16萬例，比美國以外所有國家都多。

高聞1958年生於澳洲，成年後赴美發展，2010年接任摩根士丹利執行長、2012年起兼任董事長，過去幾年沒有傳出重大健康問題。

摩根士丹利即將於下週發布季報。發言人說，鑑於高聞症狀不嚴重，生病期間持續在家辦公，履行董事長與執行長職務，公司方面認定高聞病情沒有重大到需要申報並向股東揭露。（編輯：徐崇哲）1090410

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