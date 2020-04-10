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歐美股漲 投顧：台股有撐趨勢偏多

最新更新：2020/04/10 08:05

（中央社記者江明晏台北10日電）美公布2.3兆美元的救市措施，激勵歐美股收紅，道瓊指數上漲285點，台股9日震盪逾150點，終場小跌18.04點，收10119.43點，投顧指出，國際股市漲多跌少，台股下檔有撐，若無突發利空應偏多。

美國聯準會（Fed）公布救市措施詳情，抵銷武漢肺炎疫情下失業人數暴增的數據利空，激勵美股收紅，道瓊指數上漲285點，週線漲幅逾12%，標普500指數寫下46年來最佳單週表現。

道瓊工業指數延續8日勁揚779點氣勢，全天保持在平盤以上，終場上漲285.8點，漲幅1.22%，收在23719.37點。標準普爾500指數上漲39.84點，漲幅1.45%，收在2789.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲62.67點，漲幅0.77%，收在8153.58點。

由於數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能接近高峰，加上美國聯準會公布上看2.3兆美元的貸款計畫，歐洲股市收紅。

台股9日早盤一度大漲逾百點，不過上檔面臨3月13日跳空缺口反壓回落平盤之下，上沖下洗超過150點，終場小跌18.04點，收在10119.43點，成交值新台幣1630.79億元。

三大法人賣超新台幣93.57億元。自營商賣超23.59億元，投信買超4.19億元，外資及陸資賣超74.17億元。外資終結連續3個交易日買超台股。

日盛投顧指出，近期國際股市普遍漲多跌少，而台股上檔雖逢3月13日在101712點至10359點的空方缺口，但在下檔有國安基金與融券回補支撐下，不至於大跌，若無突發性利空，市場應偏多。

台股收復萬點大關，媒體關注金管會是否要提前收回有條件平盤下禁空令，金管會主委顧立雄9日表示，仍得觀察全球疫情控制的情況，依照疫情指揮中心說法，至少仍得觀察到4月12日後。（編輯：趙蔚蘭）1090410

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