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武漢肺炎
武漢肺炎／美國批WHO政治掛帥 無視台灣示警
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台股開盤跌14點
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2020/04/10 09:03
（中央社台北10日電）台北股市今天開盤跌14點，加權股價指數為10105.43點，成交金額新台幣15.19億元。1090410
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