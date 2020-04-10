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因應疫情 國家公園停車場祭分流管理

最新更新：2020/04/10 17:24

（中央社記者蘇思云台北10日電）內政部營建署表示，配合防疫，如果國家公園裡面停車場車輛達到50%，將會透過適地性簡訊服務告知民眾，提前達到分流效果。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在記者會上表示，國家風景管理區、國家公園以及國家森林遊樂區部分，因應疫情，原則上會以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，會透過適地性簡訊服務發出警訊，引導民眾提前調整行程。

內政部營建署國家公園組組長張維銓受訪時表示，明天就是週末假期，今天各管理處在網頁、停車場多數都已經貼出公告，主要目的就是達到人潮分流，避免過度集中。

如果停車場車輛數達到50%，張維銓解釋，將會使用類似清明連假時期的「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，用簡訊方式，通知附近地區的民眾，好讓民眾提前調整行程，或是分散到其他停車場停車。

張維銓表示，室內遊客中心的部分，會遵照樓地板面積與空間，進行人流控管；另外，像是墾丁貓鼻頭公園雖然在戶外，但是有售票，管理處就會直接從售票部分進行總量管理。

張維銓說，多數國家公園遊憩型態都在戶外，遊客基本上可以保持室外1公尺的社交防疫距離。但是像墾丁大街、陽明山適逢花季期間，人潮的確比較多，會再進行細部總量管理。（編輯：郭萍英）1090410

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