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平價iPhone傳4月發表 供應鏈淡季逢甘霖

最新更新：2020/04/12 14:40

（中央社記者吳家豪台北12日電）市場傳聞平價版新手機iPhone SE2將於4月推出，投顧認為，新機已在3月中旬至3月底量產，且iPhone SE2性價比極高，看好將大受歡迎，可關注相關供應鏈在淡季的表現。

綜合近期市場訊息，蘋果公司（Apple）將於2020年初推出平價路線的iPhone機型，推測名稱為iPhone SE 2或iPhone 9，外型將與iPhone 8相似，採用4.7吋螢幕，搭配A13處理器，預估售價為399美元（約新台幣1.2萬元）起。

台新投顧認為，原本市場預估iPhone SE2手機量產時間為2月底，然而因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響所造成的低復工率，預估新機量產時間為3月中旬至3月底。

台新投顧指出，iPhone SE2使用與iPhone 11相同規格的A13處理器，但是價格只有399美元，性價比極高，預計iPhone SE2將大受歡迎，可關注相關供應鏈包括晶圓代工廠台積電、砷化鎵廠穩懋、印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY、光學鏡頭廠大立光、金屬機殼廠可成、PCB廠嘉聯益、光學鏡頭廠玉晶光。

隨著工作天數回升，台積電在客戶需求強勁帶動下，3月營收攀高至1135.2億元，月增21.5%，年增42.4%，並改寫歷史新高紀錄。法人對台積電第2季營運表現看法分歧，部分外資認為武漢肺炎對台積電營運影響將於第2季逐步顯現，因客戶展開庫存調整，台積電第2季業績可能較第1季滑落。

大立光執行長林恩平表示，目前看來4月及5月動能將連2個月下滑，第2季稼動率將低於第1季，產品以中低階需求較好，不過資本支出不會變動，新產品自由曲面鏡頭將於今年下半年亮相。（編輯：趙蔚蘭）1090412

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