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首頁 / 證券

台積電法說前 資金行情恐轉保守

最新更新：2020/04/13 07:50

（中央社記者吳家豪台北13日電）美股逢復活節休市，台股10日小漲38.18點，週線收紅；法人認為，大型權值股台積電法人說明會將於16日登場，資金行情恐暫轉保守。

台股10日早盤一度上漲近50點，高點來到10165點附近，但股王大立光第2季展望添憂，拖累電子股走勢，加權指數終場上漲38.18點，收在10157.61點，漲幅0.38%，成交值新台幣1212.68億元。自營商賣超8.91億元，投信買超3.21億元，外資及陸資賣超0.16億元；三大法人合計賣超5.86億元。

研調機構顧能（Gartner）與IC Insights搶在台積電法說會前，對半導體產業景氣提出示警，同步調降今年半導體市場預估，預期將較去年衰退。

電信三雄第1季財報出爐，台灣大每股盈餘（EPS）1.18元贏過中華電信的1.07元和遠傳的0.67元，三雄獲利均超越財測。台灣大3月EPS達0.37元，3月和第1季都蟬聯電信EPS獲利王寶座。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，金控子公司券商、銀行投資慘虧，15家上市櫃金控3月稅後純益合計137.83億元，較去年同期腰斬，但累計第1季稅後仍賺868.15億元。

法人表示，受疫情影響，今年第1季企業業績遭下修的機會較高，本週四則有台積電法說會，短線資金恐暫轉保守，牽制指數續彈空間。（編輯：黃國倫）1090413

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