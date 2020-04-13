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武漢肺炎
武漢肺炎全球最新情報 4/13
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新台幣開盤貶5.7分 為30.16元
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2020/04/13 09:04
（中央社台北13日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.16元開盤，貶5.7分。1090413
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