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中國武漢肺炎單日新增確診再破百 創3/5以來新高
首頁 / 產經

新台幣開盤貶5.7分 為30.16元

最新更新：2020/04/13 09:04

（中央社台北13日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.16元開盤，貶5.7分。1090413

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