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首頁 / 證券

台積電首季業績凸出 法人憂疫情影響第2季表現

最新更新：2020/04/13 09:54

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電第1季營收新台幣3105.97億元，表現優於預期，法人憂心武漢肺炎疫情將影響台積電第2季業績趨緩，台積電今天股價在平盤279.5元震盪。

隨著工作天數回升，台積電在客戶需求強勁帶動下，3月業績表現亮麗，營收達1135.2億元，月增21.5%，年增42.4%，並改寫歷史新高紀錄。

台積電第1季營收3105.97億元，超越原訂3049.8億至3079.7億元目標，季減2.09%，年增42%，為歷年同期新高。5G需求強勁，先進製程出貨暢旺，是支撐台積電第1季營運表現淡季不淡的主要動力。

台積電將於16日舉行線上法人說明會，法人憂心武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響智慧手機市場需求趨緩，也將連帶影響台積電第2季業績滑落。

法人並預期，台積電可能同步調整今年營運目標及資本支出計畫，全年營收成長幅度將低於先前預估的17%，資本支出金額也將低於原訂150億至160億美元。

台積電在多空消息紛雜下，今天股價走勢震盪，在平盤279.5元上下游走。（編輯：張均懋）1090413

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