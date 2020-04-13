禁空令是否解除 顧立雄：疫情和緩是關鍵

（中央社記者劉姵呈台北13日電）金管會主委顧立雄今天表示，股市短期仍不可避免受疫情影響，未來仍看歐美疫情變化，特別是美國，若美國疫情和緩，股市會回到應有的基本面表現，此時才會考慮解除台股有條件的平盤下禁空令。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午出席立法院財委會，參與審查證券交易法第十四條條文修正草案。

台股今天開盤小幅震盪，顧立雄會前接受媒體訪問時指出，台股相對沒有美股震盪激烈，未來主要還是得觀察歐美疫情控制情況變化；他也提到，特別是美國，若有美國疫情緩和的跡象，股市會回到應有的基本面表現，也就是由市場機制來發揮，那金管會才會考慮解除台股有條件的平盤下禁空令。

他表示，疫情發展若還是很嚴重，會有點擔心投資人信心受影響，無法依市場基本面來理性投資，所以仍要看疫情控制狀況。

金管會3月19日宣布，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空；媒體關注有條件的禁空令對外資賣超有限制的作用，但台股趨穩後，金管會是否要提前收回有條件的平盤下禁空令。

另方面，媒體也關注疫情發展牽動外資動向，金管會最新統計，整體外資3月淨匯出金額高達103.956億美元（折合新台幣約3150億元），創今年最大量，也是史上單月新高。

顧立雄表示，近期外資賣超台股金額已有變少，甚至有幾日呈現買超的狀況，他重申，「台股相對沒美股震盪那麼激烈，但短期受疫情影響仍不可避免。」

至於上市櫃金控今年3月份獲利較去年同期腰斬，且累計第一季稅後純益與去年同期比較，僅有些微成長；顧立雄表示，金控獲利還是要看後續的表現，目前「有表現的好、也有不好的」，但他坦承，金控獲利還沒有完全反應疫情衝擊影響，會有遞延狀況，也就是要到4、5月才會反應，接下來還是要看第二季的表現。（編輯：黃國倫）1090413