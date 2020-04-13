更多編輯台推薦新聞：
日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質
國際

日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因
國際

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象
國際

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中光電子公司攜手日韓電信商 攻商用無人機市場

最新更新：2020/04/13 11:08

（中央社記者潘智義台北13日電）中強光電子公司中光電智能機器人公司今天宣布，與日本大型信公司KDDI、韓國樂金集團旗下電信營運商LG Uplus簽署合作備忘錄，將於商用無人機服務領域展開策略合作。

背光模組廠中強光電表示，KDDI與LG Uplus分別為日本與韓國前3大電信服務商，掌握最先進5G相關技術與豐沛資源，本次將透過3方結盟合作，結合人工智慧、無人機與LTE、5G通訊，分別針對日本與韓國商用無人機市場共同開發全自主無人機服務方案。

中強光電說，這次合作盼能滿足各行業對於無人機服務的需求，如電力巡檢、智慧城市、地理探勘、安全監控、物流交通、先進農業、災害管理等應用服務。

中強光電指出，中光電智能機器人憑藉集團在人工智慧、感知融合及電腦影像分析的實力與經驗，於2018年開發首款全自主智能安防無人機。有別於傳統無人機須專業飛手全程操作，中光電新型態無人機藉由自主開發的飛行管理系統（FMS）與先進人工智慧技術，即可達成自主起降充電、自主巡航、實時辨識及主動避障等功能。

中強光電強調，已成功開拓美國、日本等國際市場，且在國內智慧工廠及科技園區等場域首先建立無人機智能巡檢管理新典範。隨著國內外市場對無人機服務需求快速增溫，積極參與各項場域驗證，並結合最終客戶對於各類不同場域辨識與檢測需求，利用人工智慧與感知融合（sensor fusion）智能模組，賦予智能無人機全新生命。（編輯：林孟汝）1090413

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報