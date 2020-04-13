中光電子公司攜手日韓電信商 攻商用無人機市場

（中央社記者潘智義台北13日電）中強光電子公司中光電智能機器人公司今天宣布，與日本大型信公司KDDI、韓國樂金集團旗下電信營運商LG Uplus簽署合作備忘錄，將於商用無人機服務領域展開策略合作。

背光模組廠中強光電表示，KDDI與LG Uplus分別為日本與韓國前3大電信服務商，掌握最先進5G相關技術與豐沛資源，本次將透過3方結盟合作，結合人工智慧、無人機與LTE、5G通訊，分別針對日本與韓國商用無人機市場共同開發全自主無人機服務方案。

中強光電說，這次合作盼能滿足各行業對於無人機服務的需求，如電力巡檢、智慧城市、地理探勘、安全監控、物流交通、先進農業、災害管理等應用服務。

中強光電指出，中光電智能機器人憑藉集團在人工智慧、感知融合及電腦影像分析的實力與經驗，於2018年開發首款全自主智能安防無人機。有別於傳統無人機須專業飛手全程操作，中光電新型態無人機藉由自主開發的飛行管理系統（FMS）與先進人工智慧技術，即可達成自主起降充電、自主巡航、實時辨識及主動避障等功能。

中強光電強調，已成功開拓美國、日本等國際市場，且在國內智慧工廠及科技園區等場域首先建立無人機智能巡檢管理新典範。隨著國內外市場對無人機服務需求快速增溫，積極參與各項場域驗證，並結合最終客戶對於各類不同場域辨識與檢測需求，利用人工智慧與感知融合（sensor fusion）智能模組，賦予智能無人機全新生命。（編輯：林孟汝）1090413