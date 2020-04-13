顧立雄：進銀行是否強制戴口罩 徵詢指揮中心指引

（中央社記者劉姵呈台北13日電）武漢肺炎疫情延燒，交通部要求民眾往後進郵局須戴口罩，審核公文後就會公告實施，立委今天關注銀行是否跟進，金管會主委顧立雄表示，今天與銀行公會討論後決議，並參考郵局作法且徵詢指揮中心指引。

武漢肺炎疫情延燒，搭乘大眾交通運輸工具，規定須戴口罩。目前進郵局僅量體溫，未強制戴口罩，交通部日前要求一併納入，勸導不服可開罰，最高罰新台幣1萬5000元，預計本週就會公告實施。

國民黨立委曾銘宗今天上午於立法院財委會上表示，在交通部長林佳龍指示下，郵局最快今天就會公布，要求到郵局洽公的民眾得「強制」戴口罩，否則就會開罰，金融監督管理委員會是否也會要求銀行全面比照辦理。

對此，顧立雄表示，目前金融機構已有相關防疫措施，包括進入銀行需要量體溫和建議戴口罩，但沒有「強制」要求戴口罩。

他提到，爭議點在於，如果民眾堅持不戴口罩，就不能讓他進入，但目前銀行確實沒有這樣的要求，「若（中央流行疫情指揮中心）指引沒有規定，但我們直接實施就有點超過了。」

顧立雄說，銀行公會今天會再作討論，之後會對外發布，是否可以強制比照搭乘大眾交通工具的方法，也要看指揮中心是否公布民眾若不戴口罩，就強制不能進入銀行的指引。

曾銘宗表示，交通部作法為「超前部署」；顧立雄表示，今天會與銀行公會討論決議，也參考郵局現在的作法，同時徵詢指揮中心指引意見。（編輯：蘇志宗）1090413