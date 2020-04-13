國安基金砸7.56億帳上獲利6% 疫情期間不退場

國安基金管理委員會13日召開第1季例會，會中決議持續護盤，並於會後公布首季財報，為至3月底前的進場情形及績效「解密」。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）國安基金今天召開首季例會，會中決議不退場，並預計將護盤至疫情結束，同時，根據公布財報顯示，至3月底，國安基金已投入新台幣7.56億元銀彈護盤，並有未實現利益4734萬元，換算報酬率約6%。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅經濟，3月全球股市劇烈波動，國安基金管理委員會於3月19日盤後緊急召開臨時委員會，「超前部署」授權國安基金最快3月20日起進場護盤，若有需要，可及時進場救市，當天台股收盤指數為8681.34點，到了3月底升至9708.06點，今天指數儘管收黑，但已收復萬點關卡，來到10099.22點。

國安基金管理委員會今天召開第1季例會，為此次授權進場後的首次例會，會中決議持續進場護盤，並於會後公布首季財報，為至3月底前的進場情形及績效「解密」。

首季財報顯示，從3月20日至當月底，國安基金共投入7.56億元銀彈，主要是以國安基金及國庫持有的公民營事業股票為擔保向國內多家銀行聯貸；在未實現利益部分，截至3月底，國安基金持有的上市股票市值，以3月底收盤價計算公允價值提高了4734萬4379元，換算報酬率約6%左右。

國安基金幕僚表示，雖然台股已回到萬點，但疫情持續擴散蔓延，全球生產體系及消費能量都受到衝擊，各主要經濟體經濟成長前景不佳，全球貿易動能面臨萎縮，各種不利因素依然存在，雖然各國對疫情積極進行控制，並採行大規模紓困及振興措施，不過成效尚待觀察。

國安基金幕僚表指出，考量台灣是以外銷為導向的經濟體，資本市場極易受國際政經不確定因素影響，目前穩定股市任務任務還沒結束，為維持投資信心，穩定資本市場秩序，經委員會共識決議，執行安定市場任務至疫情結束。

至於有聲音質疑，國安基金進場護盤金額太低，國安基金幕僚回應，國安基金進場目的不在投資，重點不是金額多寡，而是在穩定市場，「以小博大」，發揮點火效果，截至3月底，看來已有順利達到穩定效果。（編輯：楊凱翔）1090413