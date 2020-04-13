防疫分裝瓶熱銷 銓寶獲吹瓶機設備急單

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）PET吹瓶機設備廠商銓寶工業獲防疫分裝瓶客戶採購急單，因應武漢肺炎疫情抗疫需求。公司也推出物聯網智能販賣機，讓上游製造工廠與下游消費端接軌。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，個人手部消毒是日常防疫重要一環。市場人士指出，近月消毒液分裝瓶傳出缺貨，隨著義大利、西班牙、日本與美國確診人數增加，帶動歐美、日本等國消毒殺菌分裝瓶需求。

銓寶表示，做為吹瓶機設備廠，已經調整產品組合，迅速交貨小容量塑化瓶的量產設備。公司在中國大陸全冠福建廠2月上旬復工，已獲數台抗菌分裝瓶吹瓶機設備急單。

此外銓寶多年研發軟體資源，也推出物聯網（IoT）智能販賣機，可讓上游製造工廠與下游消費端接軌。智能販賣機接觸前端消費者，取得銷售數據回饋，民生用品上市時，可立即分析消費端喜好、市場需求預測等直接大數據。

銓寶集團有5個事業部門，其中配件事業部門客戶遍及五大洲，包括工具機和五金工具大廠，集團深耕夾頭工具製造，也是為亞太地區二段式PET吹瓶機製造商之一。

銓寶自結3月合併營收新台幣5966萬元，較去年同期6414萬元減少7%，累計第1季自結合併營收2.24億元，較去年同期1.57億元大增42.75%。（編輯：鄭雪文）1090413