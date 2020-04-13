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不畏疫情 百和3月每股賺0.94元創高

最新更新：2020/04/13 20:56

（中央社記者潘智義台北13日電）鞋材廠台灣百和工業今天公布3月歸屬母公司淨利約新台幣2.8億元，基本每股盈餘0.94元，單月歷史新高。1至3月獲利也優於去年同期，未受武漢肺炎疫情影響。

台灣百和工業資料顯示，除1至3月營收獲利未受疫情衝擊，主因中國大陸百和興業有房地產收益之外，越南廠適時提高營收貢獻也是重要原因，另外，中國大陸百和興業也生產口罩，適時貢獻營收，不無小補。

台灣百和工業3月歸屬母公司淨利約新台幣2.8億元，基本每股盈餘0.94元，單月歷史新高。1至3月歸屬母公司淨利約5.33億元，較去年同期4.07億元成長31%，1至3月每股基本盈餘1.79元，較去年同期的1.36元成長約31%。

台灣百和工業統計，今年1至3月集團合併營收約45.88億元，以中國大陸百和興業占約48%最高，主因認列當地房地產營收，越南百和居次約占26%、台灣百和約占17%、印尼約占6%、北美占2%、中國大陸其他約占1%。

不過，如果不含房地產，只看鞋材本業，1至3月營收，越南百和約占35%最高，中國大陸百和興業占31%、台灣百和工業占23%、印尼占8%、北美約2%、中國大陸其他約1%。（編輯：鄭雪文）1090413

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