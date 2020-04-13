陳昇瑋辭世 李紀珠：台灣失去重要AI人才

（中央社記者吳柏緯台北13日電）年僅44歲的台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋不幸辭世，台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示哀痛外，也感嘆台灣失去一名重要的AI人才。

陳昇瑋13日傳出辭世消息，台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示震驚及哀悼之意，深慟社會痛失棟梁，並感念陳昇瑋在台灣推廣人工智慧的貢獻。

李紀珠指出，陳昇瑋是台灣玉山科技協會候補理事，推動台灣AI發展不遺餘力。陳昇瑋曾於2018年的「玉山．勤業眾信年度科技趨勢論壇」中擔任演講貴賓，強調台灣發展AI刻不容緩，若要用AI幫助台灣產業升級，將面臨缺乏實戰人才、找對產業問題的不易、產學之間的鴻溝有待跨越，以及缺乏自建技術的信心等4大挑戰。而台灣人工智慧學校的成立，便是奠基於相關人才缺乏的前提上，希望人才不再成為台灣企業發展AI的障礙。

李紀珠表示，陳昇瑋成立台灣人工智慧學校，積極培育台灣AI人才，這些人才都是台灣產業數位轉型的生力軍，替台灣AI產業立下關鍵性的基礎，陳昇瑋無疑是台灣AI的重要推手，如今他的驟逝是台灣AI產業的一大損失。（編輯：張良知）1090413