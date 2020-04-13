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招募人才不忘防疫 加工區徵才移師戶外

最新更新：2020/04/13 21:45

（中央社記者吳柏緯台北13日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，為了減少感染風險，經濟部下轄的加工出口區徵才活動移師戶外。經濟部表示，雖然在疫情期間，但廠商仍有人才需求，本次活動預計提供90個就業機會。

武漢肺炎疫情尚未趨緩，防疫同時更要顧薪情。經濟部表示，為減少感染風險，高雄加工出口區於15日舉行的現場徵才活動從原本的室內移師戶外。

經濟部提醒有意參加徵才活動的民眾，須配合辦理單位量測體溫及防疫措施，入場人員一律佩戴口罩，並禁止有發燒或急性呼吸道感染症者入場，求職民眾務必配合並保持社交距離。

加工出口區管理處高雄分處進一步說明，以往現場徵才活動都在室內舉辦，這次因應肺炎疫情，首度移到空曠開放的地區。現場預計有4家廠商徵才，提供90個職缺，顯示即便疫情期間，但廠商徵才需求不減。

根據經濟部提供的資料，這次參加徵才的廠商有華新科技、杰鑫國際物流、光頡科技、台灣三井高科技等4家公司，職缺項目包括設備保修助理工程師、品保工程師、生產助理技術員、倉儲理貨員、倉管技術員，總計提供90個職缺。

高雄分處呼籲求職民眾，可把握與雇主面對面機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場，也可利用加工區官網，找尋理想工作。（編輯：鄭雪文）1090413

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