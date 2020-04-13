陳昇瑋闖AI不想只有自己好 陳美伶：真正幫台灣

（中央社記者潘姿羽台北13日電）玉山金控科技長、人工智慧學校執行長陳昇瑋猝然離世，年僅44歲的他，積極推廣AI、資料科學，更樂於給予政府建言，多次與國發會合作，國發會主委陳美伶感嘆，他不會等待政府給資源，而是自己創造資源，「真正在幫台灣」。

陳昇瑋為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長。

陳昇瑋有著頂尖的專業知識及技術能量，本可在業界領著高薪、愜意度日，然而，他眼光放在更遠的未來，主動扛起人才培育、推動產業轉型升級等任務；他也曾自評為入世的電腦科學家、技術傳教士。

「有人說，資料是新時代的石油；那麼，人工智慧（AI）就是新時代的電力，未來將不會有任何現代產業與AI無關」陳昇瑋曾在媒體專欄中寫下這樣一段文字，他深知台灣要保有競爭力，不能錯失資料科學、AI的關鍵戰場，因此積極投入創新、育成，也樂於與政府合作。

「沒有學者的孤傲、沒有業界的儈氣」，陳美伶表示，陳昇瑋兼具跨界、斜槓等特質，是典型的下一代人才，但他幫政府、幫業界，也幫學生；國發會在擘劃資料開放政策時，就借重陳昇瑋的專業，聘請他為行政院政府資料開放諮詢小組委員，更在今年2月底邀請出席「資料應用輔導成果發表會」。

陳昇瑋在座談會中，期許政府應超越開放資料的思維（beyond open data），建立資料治理模式，確立資料擁有者、管理者及仲裁者的運作機制，並加速資料的串接，建置資料驅動產業創新商業模式，以發揮資料加乘效果，迎接資料經濟時代。

陳美伶直言，「國發會在資料科學研究得到他非常大且多的助力」，甚至赴立法院報告時，陳美伶也曾引用陳昇瑋的建議。

不只樂於給政府建言，陳昇瑋也響應由前眾達國際法律事務所創所合夥律師黃日燦促成的公益信託「台灣產業創生平台」，希望協助產業不再著眼於今天、明天，要放眼後天，布局未來，讓台灣產業轉型升級、脫胎換骨。

陳美伶向中央社記者表示，她印象中的陳昇瑋，臉上永遠掛著燦爛的笑容，對未來充滿希望，不會等待政府給資源，而是自己創造資源，用對的方法解決台灣所面臨產業轉型的需求，真正在幫台灣。

國發會今天晚間也於臉書發文，表達對陳昇瑋辭世的難過及不捨，未來將秉持他的建言及理念，打造台灣優質的資料環境，大膽創新並勇於突破，讓台灣在資料經濟時代走得更穩健、更長遠。（編輯：楊凱翔）1090413