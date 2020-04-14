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台積電法說前夕 法人估台股震盪機會大

最新更新：2020/04/14 08:32
美股金融股本週將公布財報，市場保守看待，道瓊指數終場下跌逾300點，預期台股14日在連動效應下，上攻難度高。（中央社檔案照片）
美股金融股本週將公布財報，市場保守看待，道瓊指數終場下跌逾300點，預期台股14日在連動效應下，上攻難度高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北14日電）美股金融股本週將公布財報，市場保守看待，道瓊指數終場下跌逾300點，預期台股在連動效應下，上攻難度高，法人認為，本週有台積電法說，台股將進入觀望，震盪橫向整理。

道瓊指數全天在平盤下遊走，終場下挫328點，終止連2紅。金融股財報季本週開跑，投資人將一窺武漢肺炎衝擊、經濟大規模停擺下企業業績受創情形，市場保守以對。

台股13日小幅開低，早盤一度翻紅上漲，隨著台積電等權值股走低，指數震盪翻黑，終場收在10099.22點，下跌58.39點，跌幅0.57%，成交值新台幣1183.58億元。

法人認為，本週美股與台股均有重要事件等待公布，以美股為例，本週為金融股公布財報及展望，美股強勢反彈格局可能告一段落，轉為震盪；台股則是等待台積電法說會，目前市場預期台積電法說釋出利多消息機率低，可能對台股帶來一定壓力，預期本週台股表現為震盪整理。（編輯：張均懋）1090414

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