新台幣開盤貶1分 為30.13元

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武漢肺炎
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武漢肺炎全球最新情報 4/14
遭批防疫反應慢 川普舌戰媒體稱有效處理疫情
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中國證實遼寧號航艦已通過巴士海峽
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回應北京批評 港泛民：請恪守基本法
中國GDP前十大城市 武漢天津疫情衝擊恐不保
回應北京指責 香港公民黨：無理指控
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疫情發哨人艾芬失聯 無國界記者組織籲中國說明
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中國戰狼外交發言頻惹議 分析：不利國際形象
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武漢肺炎疫情造成稅收隱憂 娛樂稅菸酒稅首當其衝
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中國終止反傾銷調查 台工具機公會致謝
市場續陷觀望 新台幣貶值1.7分
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台積電法說前夕 法人估台股震盪機會大
台股開盤漲31.43點
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上市公司3月營收 半導體成長觀光衰退最多
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泰碩前2月每股獲利0.44元 年增83%
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2020/04/14 09:03
（中央社台北14日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.13元開盤，貶1分。1090414
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