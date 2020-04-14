紅馬-KY看旺成長動能 股價站回40元

（中央社記者江明晏台北14日電）紅馬-KY旗下伴手禮業務大受疫情影響，但仍看好下半年旺季，而3月故鄉納稅業務年增逾7成，看好今年營收獲利成長動能無虞，紅馬-KY近期股價上沖下洗，近期站回40元關卡。

日本伴手禮大廠紅馬-KY近期股價上沖下洗，自2月中旬起逆勢爬升，一度來到60.3元波段高點，創2018年5月以來新高，隨後股價逢買壓下殺，3月下旬探25.2元歷史低點後，復甦回溫，近期站回40元關卡。

紅馬-KY 3月合併營收新台幣3.6億元，較去年同期持平。主因為3月故鄉納稅業務持續受惠Furusato 360的跨平台效益顯現，較去年同期成長74％。

紅馬-KY進一步表示，疫情肆虐全球，日本政府3月初開始陸續實施出入國限制等相關規定，亞太、美國與歐洲等多國已列為旅遊限制國家，致3月伴手禮業務較去年同期減少約5成。

紅馬-KY針對目前疫情擴散對伴手禮業務影響部分，提出幾項因應對策，包括加強管銷費用控管、優化伴手禮電商平台，並拓展節慶禮品及企業採購市場，預估待全球疫情降溫，伴手禮業務調整完畢，將可望迎來下半年旺季效益。

紅馬-KY累計前3月故鄉納稅業務收入也較去年同期明顯增加77％，且由於Furusato 360平台是透過公司自有API技術，將商品同步刊登於各大網站上，將有助於達到規模經濟，進一步貢獻整體獲利。

展望今年，紅馬-KY將持續與其他大型入口網站尋求合作推廣故鄉納稅業務，預估下半年可望再增加入口網站合作及自治體回禮商品的網站總刊登數，進一步提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率及營收獲利貢獻，降低公司營運受旅遊淡旺季的影響。

另外，紅馬-KY將持續優化Furusato 360系統提高業務效率，降低人事及外部系統使用費用，今年整體故鄉納稅業務營收獲利成長動能無虞。

日本獨有的「故鄉納稅」制度從2008年推行以來已邁入第12年，這個制度為了平衡城鄉差距和地方稅收，鼓勵民眾可以將住民稅回捐給指定的地方自治體，抵稅的同時還可以兌換地方提供的各種土產商品。

紅馬-KY2014年投入日本「故鄉納稅」的禮品銷售業務，以收取手續費及商品銷售收入作為該項業務收入來源，2018年陸續與日本第2大電信公司KDDI、樂天等企業合作推廣故鄉納稅，並爭取與其他會員制企業及電子商務網站經營企業合作的機會，提供故鄉納稅後台管理服務，並拓展回禮刊登平台。（編輯：郭無患）1090414