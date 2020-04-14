台股4月重回萬點 雖有套牢壓力當沖比率持平

（中央社記者潘智義台北14日電）台股在4月8日重回萬點之上，雖有套牢區壓力，但投資人未因擔憂風險，增加短進短出情況，證交所統計，4月1至13日當沖交易金額占整體股市比重多在28%左右。

加權指數4月8日來到10137.47點，重回萬點之上，成交值新台幣1706.84億元。

台灣證券交易所統計，4月以來當日沖銷交易總買進成交金額，占市場比重維持在28%附近，雖然當日沖銷交易總買進成交金額自8日的493億3330萬2250元，降至13日的340億9097萬9830元，減少152億4232萬2420元，但應與台股整體成交量降低有關。

證交所統計，4月以來當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重也約在28%上下，當日沖銷交易總賣出成交金額自4月8日的495億2476萬8990元，降至4月13日的341億2556萬1700元，減少153億9920萬7290元。

另外，當沖交易成交股數占整體股市比重，自4月1日的23.04%，來到台股重回萬點4月8日的18.88%，雖然4月9日攀升至19.44%，但隨後一路走低，4月10日來到17.62%、13日降至15.68%。

台股重回萬點4月8日當沖交易成交105萬3645張，到了4月13日降至73萬6705張。（編輯：趙蔚蘭）1090414