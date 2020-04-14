禾瑞亞3月營收創14個月高 全年可望穩定成長

（中央社記者張建中新竹14日電）受惠醫療等客戶急單挹注，觸控晶片廠禾瑞亞3月營收攀高至新台幣1.17億元，月增逾2成，為14個月新高。法人預期，禾瑞亞今年營運可望維持穩定成長。

禾瑞亞持續深耕工業控制市場，去年已全數投入工控領域，隨著工控應用市場不斷成長，禾瑞亞營運穩健成長，總營收11.47億元，年增6.51%，每股純益3.29元，連續長達7年每股純益超過3元水準。

禾瑞亞維持穩定的股利政策，去年度盈餘每股將配發3元現金股息，另以資本公積每股配發0.3元現金，合計每股配發3.3元現金，連續9年股利達3元以上水準，以禾瑞亞13日收盤價44元計，殖利率達7.5%。

今年來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，禾瑞亞部分客戶訂單趨緩，不過，有醫療等領域客戶急單湧入，整體營運表現符合預期或較預期稍好。

禾瑞亞3月營收達1.17億元，月增21.9%，年增31.92%，為14個月新高；第1季營收2.88億元，年增3.25%。法人預期，隨著工控市場持續不斷成長，禾瑞亞今年營運應可維持穩定成長趨勢。（編輯：張均懋）1090414