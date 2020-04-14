保稅倉庫申請延長存倉期限 最快一週內核准

（中央社記者劉姵呈台北14日電）肺炎疫情影響，許多保稅倉庫業者反映衝擊不小。財政部關務署今天表示，保稅倉庫業者可提出申請延長保稅貨物存倉期限，且會以最速件方式審核申請案件，約一週內就可核准。

根據關稅法第58條規定，進口貨物可於提領前申請存入保稅倉庫，在規定存倉期間內出口者，可免稅。另依保稅倉庫設立及管理辦法第45條規定，保稅倉庫存放的保稅貨物，存倉期限以2年為限，但如果有特殊理由，可經財政部核准，延長存倉期限。

近期受疫情影響，有部分保稅倉庫業者因訂單呈現減少，貨出不去，因而提出延長存倉期限的需求，並致電關務署詢問，是否可延長存倉期限。

財政部關務署官員今天表示，為避免疫情影響，如有延長存倉期限的需求的業者，可儘速向各關區提出申請。

官員表示，有需求的業者可備妥申請書、證明文件，只要可證明有受疫情影響，且保存期限已達2年，關務署「將從寬審理」，並以「最速件方式』報請財政部審核，大約一週內就可核准。

至於可延長多久，官員表示，視業者所需延長時間提出申請，各關區也會以個案從寬認定。

此外，針對其他保稅業者辦理的相關業務，例如出廠檢驗、測試等，若無法於期限內運回，關務署也祭出「申請展延措施」，有需求者可直接至保稅智慧服務平台線上申請，將由各關區線上回覆。（編輯：楊凱翔）1090414