小編解密 創意方式揭開科技部門職務內容

（中央社記者蘇思云台北14日電）最近很多人發文列出10項工作經歷，不只政治人物加入，政府科技部門的粉專小編也發揮創意，希望用活潑的方式，揭露國網中心與太空中心提供的服務內容。

近期許多人在社群網站發文列出10項工作經歷，要親朋好友猜哪個是假的。最近，總統府秘書長陳菊、國民黨前主席吳敦義、台中市長盧秀燕與立委陳柏惟也都列出過去工作經驗，增加跟網友的互動。政府機關臉書小編也不落人後，搭上這波社群熱潮。

科技部轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）臉書最近也發文詢問，10項工作中哪項是假的，最後揭曉「高速網路檢修，斷線、LAG全修好」是假的。

國研院國網中心企劃推廣組副組長黃榆蓁表示，「斷線、LAG全修好」由電信公司負責，國網中心負責的其中一項任務是偵測學術研究網路是否正常提供服務，並進行資安維護，範圍涵括研究機構、台灣各大專院校，以及教育部轄下的中、小學網路。

黃榆蓁提到，國網中心是為了建構國家級AI人工智慧研發基礎設施，因為想讓更多人知道中心提供哪些服務，才誕生這個企畫。當初，還先找新進同仁做測試，「其實最多人不知道的業務是3D列印」。

不過沒想到，許多網友以為「培育台灣杉二號，長得像大樹一樣高」這個敘述才是錯的。黃榆蓁說這題確實是「陷阱題」，小編也在貼文回應，國網中心確實不會種樹，但作為科技部AI產業戰略中的一環，負責建置超級電腦「台灣杉二號」，的確可說是一手「培育」起來的。

國網中心其他提供的服務包括3D列印，並運用網路資源提供智慧防汛、雲端服務、算圖農場、資安攻防戰、建置「新冠肺炎全球即時確診地圖」、培育台灣杉二號、數位病理切片及提供SciDM資料集平台等。

國家實驗研究院國家太空中心（國家太空中心）日前也在臉書粉專列出10項曾執行的業務，表示其中第7項「火箭日常保養」是假的。近年雖然陸續發射遙測衛星福衛五號及氣象衛星福衛七號，但小編解答說，國家太空中心只有做衛星、沒有做火箭；更精確地說，台灣目前沒有單位開發出「載衛星入軌的火箭」，所以衛星都是委託國外火箭公司發射。

國家太空中心表示，國內頂多只發展過「探空火箭」，探空火箭的探測範圍約在50公里到300公里。火箭載儀器飛上天，趁著火箭在高空的10幾分鐘內打開儀器、回傳量測數據，落下後就不會重複使用。

國研院國家太空中心副主任余憲政表示，過去臉書多為辦活動的相關報導，經營同事最近也採取更活潑的方式跟社群對話，這次成效不錯，未來也可能會採取更有趣的方式經營臉書。

國家太空中心也列出其他9項真正做過的任務，包括出漫畫書、賣衛星影像、辦音樂會、把衛星搬到山上做實驗、聯合4所大學開辦太空學程、提供大氣資料給中央氣象局、觀測高空大氣閃電、研究地震前兆，目前也在舉辦讓選手實地控制ISS機器人的比賽。（編輯：張良知）1090414