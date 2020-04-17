中國GDP優於預期 亞股全線勁揚收高

（中央社香港17日綜合外電報導）中國今天公布的首季經濟成長數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對全球第二大經濟體的衝擊未如部分人士預期嚴重，亞洲股市今天應聲全面勁揚收紅。

中國官方公布，首季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.8%，創下北京當局自1990年代初期有紀錄以來首見單季經濟萎縮。不過據法新社調查，經濟學家原本平均預期萎縮幅度會達到8.2%。

千葉銀資產管理（Chibagin Asset Management）總經理奧村義弘（Yoshihiro Okumura）指出，股市價格先前已反映預期中國經濟會大幅萎縮，因此今天公布的數據「未出乎意料」。

金融服務公司AxiCorp首席市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）則注意到，中國3月工業生產僅較去年同期萎縮1.1%。他認為這個正面跡象顯示，中國經濟持續朝強健狀態復甦。

不過其他專家警告，中國經濟不太可能迅速恢復強勁成長，因全球其他地區仍受困疫情，中國的出口需求將維持疲軟。

另一方面，美國總統川普昨天發表美國經濟分階段重啟的計畫，消息提振投資人信心，東京股市今天收盤勁揚3.2%。

香港股市今天收盤上揚1.6%，上海股市收高0.7%，首爾股市收漲3.1%，台北股市收高2.1%，雪梨股市收漲1.3%，新加坡股市收高0.1%，威靈頓、馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數勁揚作收。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090417