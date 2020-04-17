艱困產業薪資紓困 經濟部擬放寬補貼標準

（中央社記者吳柏緯台北17日電）薪資紓困可望加大力度。經濟部長沈榮津今天指出，將研議放寬補貼薪資標準，部分受創嚴重產業可望不受營業額減少50%的資格限制，相關規範預計近日出爐，下週經濟部將開始收件預審。

為協助產業度過武漢肺炎疫情衝擊的困境，經濟部不但加快紓困速度，更要依產業特性增加彈性。經濟部昨、今兩天一連舉行6場座談會，分別邀請內需型產業與製造業業者座談，說明政府紓困措施，並聽取業者的意見。

經濟部長沈榮津會後接受媒體訪問時指出，在產業座談後發現，不同類型業者受到的影響差別迥異，例如ICT相關產業認為現階段影響不大，但對於今年第3季以後的情形較不明朗。傳統產業則表示已受到不小的影響，盼能盡快獲得政府支持。

經濟部目前規劃對艱困的製造業進行薪資補貼，是以營業額減少50%以上做為標準，不過沈榮津表示，由於業者遇到的情形不盡相同，加上每個產業的特殊性，可能不一定能夠一體適用，可能對於一些產業來說，若營業額減少30%就撐不下去了，因此秉持「鬆一點、快一點、方便一點」的精神，協助業者度過難關。

沈榮津進一步指出，經濟部將會以50%為原則，依照產業特性或產業特殊情況，進行專案的認定。這一兩天內就會要求工業局跟產業公會研商，找出個別產業可以接受的共通性，並由經濟部做專案認定。

根據經濟部規畫，預計下週開始，啟動預審制度，讓有需要的業者都能提前遞件申請並審查，等到行政院完成相關辦法審查後，經濟部完成最後一道審查程序，力拚在4月底之前，將紓困金盡速發到業者手上，減輕業者的營運壓力。（編輯：楊玫寧）1090417