拉高毛利率 和康生持續擴增生醫醫材比重

（中央社記者韓婷婷台北17日電）和康生總經理陳松青表示，將持續拓展生醫醫材事業比重，拉升毛利率，預計今年將取得6項高階醫材產品上市許可證，可望帶動營收成長動能。

和康生今天參加交易所舉辦的線上法人說明會，陳松青表示，今年第1季營收年增12%，要不是疫情影響部份出貨遞延，成長會更好，包括土耳其及俄羅斯等出貨都有延遲，影響約7%，中國大陸醫美診所也還未恢復，皮膚填補劑將持續受影響，預計要到6月才較明朗。

陳松青表示，歐美市場，居家及醫療院所管制很多，包括美國、西班牙、波蘭等訂單會有影響，短期部份區域的確受到影響，因此月營收波動會較大，但預期今年整體需求沒有太大影響。

陳松青指出，2019年來自骨骼填補骨材的成長約69%，為成長動能最強勁的品項，皮膚填補劑下滑35%最多，主要受到同業低價競爭衝擊，預計今年仍會受到疫情影響，後續仍需持續觀察疫情。

觀察第1季，膠原蛋白醫材成長88%表現亮眼，關節注射劑三劑型關節注射劑取得俄羅斯與歐盟上市許可證，推動營收成長58%，骨骼填補骨材成長46%，其它醫材則下滑達64%。

陳松青表示，關節注射劑、膠原蛋白醫材及骨骼填補骨材，仍是未來成長重要動能。將持續進行三類醫材產品的各國認證，預計在2020年將取得6項高階醫材產品上市許可證，為營運帶來新動能。

他指出，公司一劑型的關節注射劑預計會在5月取得台灣健保核價，第3季可望拿到馬來西亞一劑型藥證，並積極布局歐盟市場。（編輯：鄭雪文）1090417