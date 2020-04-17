趁貿易停滯期充電 貿協邀行銷大師傳授心法

（中央社記者吳柏緯台北17日電）肺炎疫情蔓延全球，各國經濟受到嚴重衝擊，各大經濟體紛紛封城鎖國。貿協在經貿停滯時期，把握機會協助業者加修行銷學分，邀請領域專家分享行銷心法，吸引近200人共襄盛舉。

對外貿易發展協會指出，行銷是所有品牌必修的課題，全球行銷趨勢日新月異，隨著網路時代崛起以及消費者習慣改變，傳統行銷手法已不能滿足現今消費者的消費習慣，但如何行銷並經營品牌，是一門相當深奧的學問。貿協今天舉行「2020國際行銷大師論壇」，邀請大師級行銷專家分享行銷密技，並協助國內業者跟上國際行銷浪潮。

貿易局副局長李冠志致詞表示，疫情來的又急又快，卻給企業機會，審視全球分工架構下，如何兼顧國內產業需求及供應鏈維持，同時提供形塑台灣是值得信賴形象的契機。

出席傳授經驗與心得的專家包含奧美集團首席策略長葉明桂、李奧貝納股份有限公司集團執行長黃麗燕、讚點子數位行銷有限公司執行長權自強，共吸引58位來賓現場聽講及118人線上同步觀看。

葉明桂現場分享如何打造品牌，並分析如何直接幫助品牌銷售，創造價值；黃麗燕傳授如何議題行銷、打造消費者鍾愛的品牌；權自強分享如何善用數位平台，活化並節省行銷費用，並提供完整操作技巧，釐清品牌屬性及客群。

外貿協會秘書長葉明水指出，全球疫情嚴峻，許多國際活動被迫延期或取消，貿協在這段期間全力推動數位行銷，協助企業運用數位行銷工具規劃相關活動，突破困境。未來將持續辦理針對國際溝通談判、國際記者會、數位行銷、公司文案撰寫、數位拍攝等相關的課程，全力協助台灣精品企業與國際接軌並提升競爭力。（編輯：郭萍英）1090417