加速紓困簡化申貸作業 100萬元以下7天核貸

（中央社記者吳柏緯台北19日電）為加快紓困速度，金管會日前針對授信額度在新台幣50萬元以下的新貸案件，採簡易式評分表，核貸只需3天。今天進一步說明，若是金額在100萬元以下，將在7天內完成核貸。

金管會日前指出，為加快紓困速度，針對不用開發票的小規模營業人，若提出50萬元以下的申貸案，將改採簡易式評分表，不需要提出申請文件就可以申貸，估計3個工作天內即可核貸。

雖然加速50萬元以下的核貸速度，不過也有不少民眾關心，若是新貸金額介於50萬到100萬元之間，是否也能加速核貸作業，盡快拿到救命錢。

金管會官員受訪時指出，針對金額小的申貸案以盡量簡化為原則，縮短時程也是政府與銀行業者共同努力的目標。除了50萬元以下，以3天為原則，100萬元以內則以7天為原則。若是500萬元以下，則以申請用途區分，營運資金與振興資金的核貸時間分別以10天與15天為原則。

根據金管會統計，適用此方案的小規模營業人，全台約有50萬戶，約占中小企業的1/3。

至於舊貸款展延申請的程序，官員說明，原則上訂於申請後兩週內完成，不過就目前的情形看來，銀行處理相關案件的速度都很快，並不需要花到這麼長的時間。（編輯：鄭雪文）1090419