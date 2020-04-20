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美股道瓊大漲 台股挑戰季線

最新更新：2020/04/20 09:31
法人表示，台股沿5日線一路走強，5日線未跌破前，有機會向上挑戰季線。（中央社檔案照片）
法人表示，台股沿5日線一路走強，5日線未跌破前，有機會向上挑戰季線。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股道瓊18日大漲704點，台股17日上揚221點，逼近10600點整數關卡。法人表示，台股沿5日線一路走強，5日線未跌破前，有機會向上挑戰季線。

美股18日買氣旺盛，道瓊指數猛漲704點，2月以來首見週線連2紅。道瓊工業指數終場猛漲704.81點，漲幅2.99%，收在24242.49點。標準普爾500指數勁揚75.01點，漲幅2.68%，收在2874.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲117.78點，漲幅1.38%，收在8650.14點。

台股17日上漲221.56點，收在10597.04點，成交值新台幣2309.58億元。三大法人全數買超，合計買超新台幣235.88億元。其中自營商買超7.02億元，投信買超24.92億元，外資及陸資買超203.94億元。

法人指出，台股指數續創波段高點，沿5日線約10370點一路走強，5日線未跌破前，有機會向上挑戰季線約10853點。

不過法人表示，台股指數波段反彈已超過2000點，技術面來看3月13日缺口已回補，提防主力逢高出貨，建議投資人控制持股比重，預防相對高檔風險。

台灣證券交易所統計，台股上週週線上漲439.43點，漲幅約4.33%；全體上市公司總市值新台幣32兆2104.84億元，較前一週增加1兆3351.92億元，增幅約4.32%。

國際貨幣基金（IMF）日前下修台灣經濟成長率預測至-4%，對此，中央銀行總裁楊金龍在遞交立法院的書面報告中，以3大理由反指「預測過於悲觀」，認為IMF並未對台灣預測設有負責單位，難以掌握台灣民間及政府投資狀況。（編輯：黃國倫）1090420

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