僑外投資首季逾700億 離岸風電達248億元

（中央社記者吳柏緯台北20日電）投審會今公布第1季4項投資核准情況，其中僑外投資達新台幣726.63億元，總金額為4者中最高，主要是丹麥能源公司的大型投資案達248億元所帶動。

經濟部投審會今天公布109年第1季的「僑外投資」、「陸資來台投資」、「對外投資」、「對中國大陸投資」4類核准案件與金額的相關統計。

投審會指出，第1季的僑外投資件數為943件，較去年同期增加13.48%，投資金額折合新台幣約726億6309萬元，較去年同期增加136.44%，主要原因是1月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，共計約248億元的大型投資案所致。

陸資來台投資方面，投審會說明，第1季核准件數為30件，較去年同期減少3.23%，投資金額折合新台幣約10億6230萬元，較去年同期增加221.70%，主要原因是2月核准香港商津耀發展有限公司以3億6000萬元投資微邦科技股份有限公司等大型投資案所致。

至於對外投資，投審會統計，第1季核准、核備的案件數為137件，較去年同期減少7.43%，投資金額折合新台幣529億4121萬元，較上年同期減少11.43%，主要原因2月核准富邦人壽保險股份有限公司以美金6億餘元，折合新台幣193億餘元，投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER（LUXEMBOURG）S.A.R.L.等大型投資案，基期較高所致。

對中國大陸投資的部分，投審會表示，第1季核准案件為131件，件數較去年同期增加3.15%，核准投資金額折合新台幣602億8314萬元，較上年同期增加63.87%，主要是核准國喬石油化學股份有限公司以美金3.76億餘元，折合新台幣112億餘元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司；廣達電腦股份有限公司以美金2億元，折合新台幣60億元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦（常熟）有限公司等大型投資案所致。（編輯：張均懋）1090420