台股遇季線反壓小跌 10600點近關情怯

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股遇季線反壓，由紅翻黑，終場小跌10.33點，10600點近關情怯。法人表示，全球總經後市具有多項利基，若台股拉回仍可擇優布局。

台股早盤一度走堅重返10600點整數關卡，不過遇季線約10828點反壓由紅翻黑，10600點得而復失，指數在平盤下狹幅整理，尾盤金融走弱，台股小跌作收。

加權股價指數終場收在10586.71點，小跌10.33點，跌幅0.1%，成交值新台幣1336.69億元。電子股跌0.15%，金融股跌0.65%。

主要電子權值股漲跌互見，股王大立光收在3885元，漲0.91%，晶圓代工龍頭台積電翻黑收在304元，跌0.82%。鴻海收在76.2元，小漲0.53%。聯發科收在370元，小漲0.54%。日月光投控收在65.5元，下跌1.95%。

油價今天重挫約20%，每桶跌破15美元，創下約20年新低。傳產股台塑四寶其中台塑收在82.4元，下跌0.96%，台塑化收在81.7元，跌1.09%，台化收在70.3元，下跌1.13%，南亞收在59.7元，跌0.67%。

金控股整理休息，國泰金收在38元，小跌0.52%，富邦金收在40.1元，跌1.23%。中信金收在19.3元，下跌1.53%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，全球總經後市具有多項利基，包括中國疫情逐步獲得控制，經濟活動逐步回溫；美國疫情預期4月中下旬將達高峰，5月到6月逐步獲得控制；各國央行持續寬鬆貨幣，各國政府也推出刺激經濟政策，預期系統性風險帶來的恐慌即將過去。

展望台股後市，沈建宏指出，台股4%以上的股息殖利率深具吸引力，若台股拉回仍可擇優布局，可留意包括中國工廠復工受惠股、半導體供應鏈、5G概念股，以及高股息殖利率兼具成長性的次族群。（編輯：張均懋）1090420